Roma, la permanenza di Dzeko è un problema: lui e Fonseca rischiano una convivenza "forzata"

Il Corriere della Sera, nella sua edizione romana, fa il punto sul futuro di Edin Dzeko dopo il mancato trasferimento alla Juventus, che rischia di costringere l'attaccante e il tecnico Fonseca in una convicenza forzata che non sarebbe gradita a nessuno. Lo strappo decisivo tra i due sembra essere avvenuto dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia (il 6 agosto scorso), quando Dzeko si lamentò per 90’ in campo e ribadì nelle dichiarazioni post-gara la sua idea ("Ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara"). Fonseca non gradì e disse al calciatore che certe critiche andavano fatte faccia a faccia e nello spogliatoio. Anche la gestione del bosniaco durante la serata di Verona non ha entusiasmato: Dzeko è stato lasciato novanta minuti in panchina, ma se davvero non era nelle condizioni di giocare, perché non mandarlo direttamente in tribuna ed evitare ogni tentazione?