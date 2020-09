Roma, la pista Borja Mayoral non è tramontata: il Real fa muro, ma il giocatore chiede spazio

La pista Borja Mayoral non è tramontata in casa Roma. Come riporta Sky Sport, nonostante il Real Madrid nelle ultime ore abbia comunicato la sua intenzione di tenere lo spagnolo piuttosto che il serbo Luka Jovic in attacco, il club giallorosso vorrebbe riallacciare la trattativa coi blancos. Lo stesso classe '97 rappresenta d'altronde il miglior alleato dei capitolini, vista la sua volontà di andare a giocare altrove con maggiore continuità.