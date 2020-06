Roma, Lipsia è il locus amoenus di Schick: terzo gol di fila e doppia cifra raggiunta

Se Timo Werner è destinato al Chelsea, Patrik Schick sembrerebbe pronto a prendere il suo posto nel cuore dei tifosi del Lipsia. E la sua permanenza sembra essere un po' più vicina. "La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo", il messaggio d'amore che l'ex Sampdoria ha lanciato al sodalizio della Red Bull e che lui a quelle latitudini stia bene lo stanno confermando anche i numeri.

Numeri da star. Un solo tempo in campo nella sfida di oggi con il Paderborn e tanto gli è bastato per trovare la via del gol per la terza gara di fila. Decimo in campionato (su assist del solito Werner), doppia cifra raggiunta e meritata. Da quando Julian Nagelsmann l'ha considerato di nuovo un titolare, l'attaccante ceco sembra aver cambiato volto. E così facendo la permanenza del posto dei suoi sogni se la sta conquistando, a suon di reti e buone prestazioni. La trattativa con la Roma per abbassare la cifra del riscatto va avanti, ma chissà che questi numeri non convincano il Lipsia a raggiungere i 29 milioni fissati la scorsa estate.