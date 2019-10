© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato da Sky: "Tutta la squadra sta migliorando. Smalling? Mi trovo bene con lui, è un grande giocatore. Lo stesso posso dire di Fazio è un giocatore esperto e posso imparare tanto da loro. Domenica con la Sampdoria non abbiamo fatto una grande partita: abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo e non siamo riusciti a concludere verso la porta. Dobbiamo seguire il mister, quando troveremo il giusto equilibrio faremo qualcosa di importante. I tanti infortuni? Non ci pensiamo, fanno parte di una stagione. Siamo anche molto sfortunati, sembra quasi che ci infortuniamo ad ogni contatto".