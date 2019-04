Roma, Manolas out nel riscaldamento: dal 1' c'è Juan Jesus

© foto di Federico Gaetano

Aggiornamento in merito alla formazione della Roma, in campo a breve contro l'Inter. Kostas Manolas, nel corso del riscaldamento prima della sfida, ha accusato un problema fisico. Al suo posto partirà titolare Juan Jesus. Questa, dunque, la formazione titolare capitolina: (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.