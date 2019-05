© foto di Federico Gaetano

Il difensore greco della Roma Kostas Manolas ha parlato all'AS Roma Match Preview Program. "Quando perdi contro la SPAL, pareggi col Chievo da 2-0 in casa o 2-2 contro il Cagliari in 9vs11 resta qualche rimpianto. Adesso potevamo essere già in Champions. Adesso siamo più compatti, la squadra va meno avanti per pressare però si vede che questo porta a più risultati. Con il Genoa sarà tosta, difficile, contro una squadra che si deve salvare. Dobbiamo entrare per vincere. Se non vinci la Champions si allontana. Dipende dall'Atalanta, se le vincono tutte non possiamo fare nulla. Dobbiamo vincerle tutte e sperare che le altre sbaglino. Una situazione mai vista da quando sono in Italia. Speriamo che andremo noi in Champions".