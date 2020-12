Roma, Milanese: "Serata indimenticabile. I compagni e il mister mi hanno dato tanta tranquillità"

Il giovane centrocampista della Roma, il classe 2002 Tommaso Milanese, commenta a Sky il suo primo gol con i giallorossi nella sconfitta per 3-1 a Sofia contro il CSKA: “E’ stata una serata indimenticabile per me, sono contento anche se poteva andare meglio per il risultato. Ma comunque sono molto contento e soddisfatto”.

Qual è il ruolo dove ti esprimi meglio?

“Sono nato come trequartista-seconda punta, ma dove mi chiede il mister gioco. Cerco di dare il meglio”.

Che indicazioni ha dato Fonseca?

“Il mister mi ha ripetuto la frase delle scorse volte: “Gioca come sai”. E anche i compagni mi hanno dato tranquillità, dicendo che ho le qualità per prendere in mano la partita”.