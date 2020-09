Roma, Mirante di nuovo titolare: "Con Pau Lopez ottimo rapporto. Dzeko? L'ho visto tranquillo"

Due su due da titolare per Antonio Mirante, portiere della Roma anche questa sera contro la Juventus, con Pau Lopez solo in panchina: "Fa piacere giocare - spiega a Sky - anche se di fianco a me c'è un portiere fortissimo. Io e Pau abbiamo un rapporto eccezionale, lavoriamo insieme per portare a casa punti".

Come hai visto Dzeko?

"L'ho visto tranquillo, è stata una settimana particolare ma è un giocatore fortissimo e ha l'esperienza per attraversa questi momenti".