Roma, Mirante titolare. Olsen sarà ceduto, due obiettivi per il futuro

Antonio Mirante (35) è il titolare della Roma per la fine della stagione, mentre Robin Olsen (29) sarà congedato in estate. Tuttosport scrive che i giallorossi si guardano intorno per il futuro: nel mirino c'è Alessio Cragno (24) del Cagliari oltre Kevin Trapp del Paris Saint-Germain ma attualmente in forza all'Eintracht Francoforte.