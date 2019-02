© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Frosinone: "Credo che è normale, sono il ds e sapete qual è il mio pensiero sul mister. Ho sempre avuto fiducia, le sue sono belle parole. Per me non è un sacrificio, ho davvero tanta fiducia in lui".