Roma, Monchi preoccupato per lo stop di Juan Jesus. Priorità difensore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trauma in ipertensione al ginocchio destro. E' questa la prima diagnosi in merito all'infortunio rimediato nella serata di ieri da Juan Jesus, difensore della Roma costretto a uscire dopo 8 minuti nella sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Nelle prossime ore ulteriori esami, ma questo stop - scrive il 'Corriere dello Sport' - preoccupa Monchi che potrebbe accelerare per l'acquisto di un altro centrale di difesa: il club giallorosso segue sia Kabak, turco classe 2000 del Galatasaray, che il più esperto Nastasic dello Schalke 04.