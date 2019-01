© foto di Federico Gaetano

La Roma prova a stringere per Wílmar Barrios. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso avrebbe proposto al Boca Juniors un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro. Il giovane centrocampista colombiano, segnala la rosea, c’erano Everton e Tottenham: il trasferimento in Inghilterra è saltato, ma il Boca vuole comunque cederlo per incassare e per liberare un posto in rosa. Un fattore su cui Monchi è pronto a puntare per spingere sull'acceleratore.