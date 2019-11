© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Petrachi, ds della Roma, è al lavoro per trattenere Chris Smalling, difensore giallorosso giunto in estate in prestito secco dal Manchester United. Secondo Il Tempo, nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra le parti, con i capitolini disposti a offrire 10 milioni di euro perché forti della volontà del ragazzo. Il Manchester United ne chiede 15 bonus compresi ma l'affare potrebbe chiudersi. Infine, ci sono da notare gli interessi di Milan e Inter, ma Smalling ha già reso noto di voler restare nella Capitale.