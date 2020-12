Roma, niente offerta alzata per Reynolds: Juve vigile, ma Bruges avanti per ora

vedi letture

I colleghi de Il Tempo raccontano come l'offerta della Roma per Reynolds non sia ancora stata alzata. Il problema non è l'eventuale prestito al Cagliari, bensì l'offerta al Dallas che, nel frattempo, ha quasi trovato l'accordo con il Bruges che, da par suo, ha già l'accordo con il calciatore. Juventus molto interessata ma ancora distante dall'ok del club americano.