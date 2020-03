Roma, nuovo prestito di un anno per Smalling: Petrachi ci prova

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma continua a sperare di poter trattenere Chris Smalling anche nel corso della prossima stagione. L'idea dei giallorossi è quella di provare a chiedere al Manchester United la proroga di un anno del prestito oneroso ma il principale spauracchio è rappresentato dall'Arsenal che vorrebbe riportare in Inghilterra il giocatore 30enne. Acquistarlo per 20-25 milioni non era un'opzione nemmeno prima del Coronavirus, e ora lo è ancora meno. Però i giallorossi faranno leva sulla voglia del calciatore di giocare titolare per conquistare l'Europeo slittato nel 2021 e la possibilità che l'affare vada in porto non è un'utopia ma una possibilità.