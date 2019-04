Roma, Nzonzi: "Mia prestazione solida, come quella della squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Nzonzi ha commentato a Roma TV l'1-1 ottenuto contro l'Inter a San Siro: "La mia prestazione? È stata come quella della squadra, una prestazione solida. Abbiamo conquistato un punto importante su un campo difficile. Partita di quantità? Ringrazio per i complimenti, sono riuscito a dare il mio contributo per la prestazione, è un punto importante per la corsa al 4° posto. Un lavoro difficile a centrocampo oggi? È stato importante l’inizio del match per mostrare agli avversari che eravamo presenti. Il centrocampo era solido ed è riuscito a far girare bene la palla, a schermare e ripartire".