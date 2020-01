© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il Genoa, Diego Perotti in queste settimane ha ricevuto offerte anche da Arabia Saudita e Turchia. L'esterno d'attacco argentino, tornato recentemente protagonista con 3 gol e 2 assist in 12 presenze stagionali finora, è uno dei più richiesti sul mercato in casa giallorossa. Il suo contratto con la Roma scadrà a giugno 2021 e il ds Petrachi è quindi chiamato a fare delle valutazioni importanti sul suo futuro già adesso. Lo riporta il Corriere dello Sport.