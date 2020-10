Roma, oggi fumata grigia per l'arrivo di Smalling: domani il nuovo tentativo

Ancora nessun accordo tra la Roma e il Manchester United per Chris Smalling. Nonostante l'apertura del club inglese dopo il viaggio di Fienga in Inghilterra, i Red Devils anche oggi non hanno accettato l'offerta della Roma di circa quindici milioni di euro, continuando a chiedere i venti milioni che al momento da Trigoria non sono disposti a versare.

Due ore di riunioni in conference call con i dirigenti del Manchester che non hanno però portato alla tanto attesa fumata bianca. Jozo Palac, l'intermediario della trattativa, anche questo pomeriggio ha incontrato il CEO della Roma Fienga per fare il punto della situazione: appuntamento a domani, con la speranza di riuscire a trovare un punto d'incontro.