Roma, Olsen e un anno tra luci e ombre. Cragno in pole per sostituirlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un anno tra luci e ombre per Robin Olsen. Il portiere della Roma è stato vittima della stagione disgraziata dei giallorossi. Una squadra completamente rivoluzionata ad inizio anno con le partenze illustri di Nainggolan e Strootman, oltreché del portiere, Alisson che era sinonimo di garanzia e affidabilità. Olsen in qualche partita ha dato il meglio di se, in altre non ha brillato. Il giudizio non può essere positivo, motivo per cui a fine stagione, probabilmente, le strade si separeranno. E pensare che in estate il prescelto per la porta era Radu, di proprietà dell’Inter, che sarebbe potuto rientrare nell’affare Nainggolan. Poi il ragazzo, titubante, rifiutò. E da lì la Roma dirottò l’attenzione su Zaniolo come contropartita tecnica.

Olsen pronto a lasciare Roma, piace a diverse squadre in giro per l’Europa perché un anno non può macchiare quanto fatto in carriera. E lo staff tecnico giallorosso di guarda intorno. Per il futuro, nel mirino, c’è Alessio Cragno del Cagliari. L’agente Graziano Battistini, nei giorni scorsi ha fatto intendere che il mercato è ovviamente rimandato all’estate e che un valzer di portieri potrebbe esserci per davvero. A quel punto diventerebbe inevitabile vedere Cragno tra i possibili protagonisti. E la Roma è attenta...