Roma, Olsen: "Partita difficile, domani analizzeremo cosa non è andato"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Olsen, portiere della Roma, ha parlato a Roma Tv al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Bologna, in cui è stato grande protagonista: "Sono soddisfatto di aver aiutato la squadra a vincere una gara più difficile del previsto. Il Bologna però già all'andata ci aveva messo in difficoltà. Dovevamo aspettarcelo e cercare di fare qualcosa in più. Non so perché la squadra abbia fatto così fatica, domani analizzeremo la partita e vedremo. Abbiamo concesso troppe occasioni, dobbiamo lavorare per sistemare le cose che non sono andate".