Roma, ore decisive per il passaggio a Friedkin: ultimata stesura contratti, a breve invio

Sono ore decisive per il passaggio della Roma a Dan Friedkin: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, la stesura dei contratti (dodici in tutto) è praticamente ultimata, saranno spediti a breve a Houston per il controllo finale sui contratti e poi si arriverà alla firma del preliminare. Si cercherà di arrivare alla chiusura entro il fine settimana, con la firma che dovrebbe avvenire tra Pallotta e Friedkin in Texas.