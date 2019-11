Roma, Pallotta stufo e lontano: Friedkin prepara l'arrivo in giallorosso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport torna a parlare questa mattina della trattativa che potrebbe permettere a Dan Friedkin di entrare nella Roma e poi magari di acquistarla tutta una volta definito l'iter per la costruzione del nuovo stadio. Secondo la rosea, in caso di approdo nella capitale del "Re della Toyota" statunitense, non cambierebbe molto nei quadri dirigenziali ma neanche nella gestione del club: bilancio attento a costi, ricavi e plusvalenze in attesa di far schizzare il fatturato con l'inaugurazione del nuovo impianto. Pallotta intanto si è allontanato decisamente dal mondo giallorosso, ha perso l'entusiasmo per le offese ricevute a margine dell'addio di De Rossi, e valuta le prossime mosse. Inizialmente non vorrebbe cedere il pacchetto di maggioranza, ma molto dipenderà da come potrà decollare il rapporto con i nuovi investitori e soprattutto a quanto ammonterà, se arriverà mai, l'offerta per l'acquisizione del club che lui attualmente valuta 800 milioni più 80 di progetti e investimenti legati al nuovo stadio.