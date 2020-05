Roma, Pastore: "Ho due anni di contratto e voglio restare. Il club dovrà però vendere in estate"

vedi letture

Il centrocampista della Roma, Javier Pastore, ha parlato durante una diretta Instagram con Telefonoticias. Queste le sue parole più importanti: "Io voglio rimanere in giallorosso. Ora penso a finire al meglio la stagione e poi vedremo di cosa avrà bisogno la società, visto che in questa emergenza ha perso molto sotto il profilo finanziario. Il club non sta attraversando un buon periodo, così come altri, e nessuno può sapere cosa succederà al termine della stagione. Il bilancio dovrà tornare in positivo e per farlo la Roma dovrà vendere giocatori e acquistarne altri che guadagnano meno. Ho ancora due anni di contratto e mi piacerebbe portarlo a termine, sto bene qui e la città mi piace tantissimo. Non ho parlato con nessuno e le voci di mercato che mi riguardano non sono vere, visto che neanche la Roma mi ha informato di qualche offerta".