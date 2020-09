Roma, Paulo Fonseca annuncia: "Karsdorp resta qui. E domani giocherà titolare"

Rick Karsdorp nei giorni scorsi sembrava prossimo a lasciare la Roma per sposare la causa del Genoa. Il terzino olandese però resterà nella Capitale, come confermato in conferenza stampa dal tecnico Paulo Fonseca: "Domani giocherà, resterà con noi perché abbiamo fiducia in lui. Ha fatto un lavoro positivo in queste settimane, è un giocatore pronto per poter aiutare la squadra. Per questo resta con noi".