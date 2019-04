Roma, Pellegrini al 45': "A tre in mezzo per contrastare il loro pressing"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport nell'intervallo di Inter-Roma, sfida conclusa sul punteggio di 0-1 dopo i primi 45': "Non dobbiamo pensare ad altro se non a portare a casa la partita. Abbiamo fatto un primo tempo di grande sacrificio, quando giochi con squadre come l'Inter devi anche difenderti e lo stiamo facendo bene. Loro ci attaccano con tanti giocatori nel pressing, il mister ci ha messi a tre nel mezzo e ora stiamo andando forse un po' meglio".