Roma, per il ruolo di direttore sportivo spunta il nome di Jonas Boldt

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Tempo, si aggiunge un nome nuovo alla lista dei candidati per il ruolo di Direttore Sportivo della Roma: come riporta il quotidiano romano infatti, i Friedkin giovedì scorso hanno incontrato Jonas Boldt, attuale DS dell'Amburgo. Un incontro avvenuto all'estero e durato tre ore durante le quali il manger tedesco ha spiegato le proprie idee ai proprietari giallorossi. Boldt si è formato al Bayer Leverkuse di Rudi Völler prima come osservatore e poi diventando dirigente. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno.