© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma valuta due giocatori per sistemare l'esterno d'attacco dopo le difficoltà incontrate sia per Suso che per Shaqiri. Il primo nome è quello di Adnan Januzaj, da tempo promessa inespressa che ha trovato continuità in questa stagione con la maglia della Real Sociedad. Il secondo è quello di Marcos Paulo, 18enne brasiliano di proprietà del Fluminense con passaporto comunitario che però piace anche a Barcellona, Valencia e Lipsia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.