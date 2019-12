© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'obiettivo per l'attacco della Roma resta Mariano Diaz del Real Madrid, che non viene neanche convocato da Zidane e che potrebbe partire in prestito. Se non fosse per l'ingaggio da 4,5 milioni di euro, lo spagnolo naturalizzato domenicano sarebbe già a Trigoria, ma questo ostacolo pare quasi impossibile da superare. Per questo il prestito di Pinamonti dal Genoa è una possibilità più percorribile anche se è difficile parlare dell'acquisto a titolo definitivo visto che il Grifone lo ha rilevato dall'Inter in estate in prestito con 18 milioni da pagare interamente nel corso della prossima estate. Un'operazione semestrale è però alla portata dei giallorossi. Resta in piedi anche la candidatura di Petagna con la SPAL che però sta ragionando su un suo possibile addio che rischierebbe di spingere la squadra di Semplici verso la B. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.