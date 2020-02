vedi letture

Roma, Perez spavaldo: "Sappiamo cosa fare stasera. Spero di fare un gol"

Carles Perez, ospite di RomaTv, ha parlato della gara di stasera contro il Gent. Lo spagnolo sarà titolare, una delle novità proposte da Fonseca: "Sono molto felice del mio esordio da titolare, voglio approfittare di questa occasione, ho lavorato molto per farmi trovare pronto e mi piacerebbe segnare o fare un assist. È tutta la settimana che lavoriamo su questa partita, speriamo di ottenere un bel risultato che ci metta in una buona situazione per il ritorno. Il Gent? Credo che faranno la loro partita, sicuramente vorranno ottenere un buon risultato in vista del ritorno, ma ho fiducia nella squadra, sappiamo cosa fare e spero di fare un gol".