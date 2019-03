Roma, Perotti: "Boca? No, per ora. Mio padre ha scatenato un casino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti dice no al Boca Juniors, almeno per il momento. L'ex Genoa, ora alla Roma, ha così parlato al microfono di TyC Sports: "Ho ancora due anni di contratto con la Roma e per ora non tornerò. Mio padre ha parlato e ha scatenato un casino terribile. Nel club si sono surriscaldati", le parole dell'argentino riportate da Vocegiallorossa.it. Perotti ha giocato al Boca da febbraio a giugno del 2014.