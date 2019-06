© foto di Newspix/Image Sport

Possibile doppio colpo in arrivo dal Real Betis per la nuova Roma targata Petrachi. Ieri il nuovo ds giallorosso ha incontrato l'agente di Marc Bartra riscontrando il favore del calciatore ed è pronto anche per stringere intorno al nome di Pau Lopez.

Le proposte - Il dirigente romanista ha messo sul piatto 20 milioni (18+2 di bonus) per il portiere che andrebbe a sostituire Olsen e un prestito da 2 milioni di euro più riscatto fissato a 15 per il difensore. In realtà agli andalusi interesserebbe anche Daniele Verde, l'anno scorso in prestito al Valladolid. Potrebbe rivelarsi una strada utile per abbassare le eventuali pretese degli spagnoli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.