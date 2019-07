A margine della conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha voluto chiarire il ruolo di Franco Baldini nel mercato giallorosso: "Franco Baldini deve essere una risorsa per me e per la Roma. Voglio essere chiaro e non ci tornerò più. Se io faccio una trattativa e mi rendo conto che posso prendere l'Alderweireld di turno, siccome io non ho lavorato nel Tottenham, posso avere dei buoni rapporti con il padre o con l'agente, Baldini invece può essere utile avendo lavorato negli Spurs. Mi avvalgo di quelle facoltà. Baldini può essere di supporto, poi se vogliamo dire che è lui a fare il mercato si cade in errore. Vorrei che fosse chiaro a tutti che l'amico Franco deve essere di supporto alla Roma Calcio".

Leggi qui tutte le parole di Petrachi sul mercato della Roma