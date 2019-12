© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mentre Chris Smalling punta a risolvere il problema al ginocchio prima del finale di 2019, la dirigenza della Roma continua a muoversi per il riscatto del giocatore dal prestito pattuito in estate col Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nei giorni scorsi il ds giallorosso Gianluca Petrachi avrebbe incontrato a Trigoria gli agenti del difensore con l'intento di sfruttarli come "mediatori" nei confronti della dirigenza dei Red Devils che nelle ultime settimane ha chiesto ai capitolini 20 milioni di euro per l'acquisto del cartellino, dichiarando anche tramite il suo tecnico, il norvegese Solskjaer, che è tutt'altro che da escludere un ritorno del giocatore all'Old Trafford.