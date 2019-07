Roma, Petrachi vuole Bartra e Pau Lopez ma la distanza è ancora ampia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Gianluca Petrachi sta provando ad alzare il pressing per un doppio colpo dal Real Betis. Il ds giallorosso vuole chiudere gli acquisti di Pau Lopez e di Marc Bartra ma l'accordo è lontano dall'essere trovato. Gli andalusi chiedono non meno di 40 milioni per entrambi, pretese abbassate rispetto a un paio di settimane fa ma comunque di 10 milioni più alte della prima offerta romanista. La Roma proverà a rinforzare l'offerta allungando però i tempi del pagamento e trasformando la formula in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.