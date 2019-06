© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Roma vaglia anche la pista italiana per quel che riguarda la difesa. Piace Gianluca Mancini dell'Atalanta anche s la valutazione per il centrale è di 20 milioni di euro almeno. Più semplice arrivare a Kevin Bonifazi, reduce da una buona esperienza in prestito alla SPAL con la quale ha segnato due reti, una delle quali proprio contro la Roma all'Olimpico. 23 anni, il suo cartellino appartiene al Torino.