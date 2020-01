© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma pensa alle vie legali dopo il fallimento dello scambio di prestito con l'Inter con protagonisti Politano e Spinazzol. Diversi testimoni hanno assistito a un primo accordo tra le parti e soprattutto, i giallorossi potranno rivalersi a causa del grave danno d'immagine subito dal proprio giocatore. Intanto questo scambio fallito ha lasciato i due giocatori quanto mai avviliti. L'attaccante ha addirittura pianto lacrime amare prima di imbarcarsi per tornare a Milano dopo aver sfiorato il sogno di tornare a giocare per la propria squadra del cuore. Spinazzola si è limitato a dichiarare di avere in testa solo il Genoa, ma l'esposizione davanti al mondo come giocatore "a rischio" non lo ha certo fatto felice. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.