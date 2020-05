Roma, porte girevoli per i giallorossi: ora l'obiettivo è Cakir del Trabzonspor

vedi letture

La Roma potrebbe cambiare radicalmente le scelte per la porta in vista della prossima stagione. Secondo il portale turco milliyet.com, il ds Petrachi avrebbe preso contatti con il Trabzonspor per il portiere classe '96 Ugurcan Cakir. Il giocatore recentemente ha attirato le attenzioni di diversi club importanti come Liverpool, Man City, Siviglia, Everton, Tottenham e Chelsea, con il presidente del club che avrebbe quantificato in 20 milioni di euro il prezzo dell'estremo difensore.