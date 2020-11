Roma, prime parole da dg per Tiago Pinto: "Difficile lasciare il Benfica ma non potevo rifiutare"

Prime parole da neo direttore generale della Roma per Tiago Pinto, che attraverso il sito ufficiale del club ha dichiarato: "Sono lieto e onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del Club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una Roma in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà è un'opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo".