Roma, priorità al terzino: oltre ad Acuna piace sempre Ismaily

In casa Roma proseguono le manovre in vista della prossima stagione. Come anticipato nei giorni scorsi una delle priorità prese in considerazione è quella di rafforzare la corsia esterna sinistra di difesa, con il nome di Acuna dello Sporting Lisbona da tenere certamente monitorato. Tra le altre possibilità ponderate spicca anche il profilo di Ismaily: un ritorno di fiamma, quello per il brasiliano dello Shakhtar, in considerazione del fatto che già la scorsa estate il tecnico portoghese Fonseca lo aveva indicato come rinforzo ideale per la sua squadra. In vista della prossima estate i discorsi potrebbero essere riallacciati.