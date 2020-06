Roma, pronta a respingere l'offensiva dell'Inter per Dzeko e gli prepara un posto da dirigente

L’Inter non molla per Edin Dzeko. Il club nerazzurro è a caccia di un attaccante per la prossima stagione ma, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe un interesse, o meglio un ritorno di fiamma, destinato a spegnersi rapidamente. Il club giallorosso infatti sarebbe pronto a respingere l’offensiva di Marotta. Anzi, si starebbe anche pensando di offrire al bosniaco la possibilità di restare nella capitale anche dopo il ritiro in qualità di dirigente.