Roma, qualificazione a un passo e per il primo posto tifa Basaksehir

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si capisce quanto Fonseca tenesse all’Europa League dal momento in cui sono state diramate le formazioni ufficiali. Un solo cambio, per altro obbligato, rispetto all’undici visto con il Brescia. Fuori Florenzi per infortunio e dentro Santon, preferito a Spinazzola non ancora al meglio. Mai prima di ieri sera il tecnico portoghese aveva cambiato così pochi elementi tra una gara di campionato e una d’Europa. Il risultato è il 3-0 dopo i primi 45 minuti e la qualificazione nuovamente in mano dei giallorossi. Con il successo alla Fatih Terim Arena, Dzeko e compagni hanno scavalcato i turchi portandosi a 8 punti nel girone J. La vittoria del Gladbach, però, non consente alla Roma di approdare al primo posto. Gli scontri diretti con i tedeschi, infatti, sono a sfavore dei capitolini e qualora terminassero a pari punti con la squadra di Rose passerebbero come secondi.

PRIMATO - A Trigoria vogliono evitare questo scenario e provare fino all’ultimo a strappare un primo posto che eviterebbe ai giallorossi di incontrare anche le migliori 4 terze in arrivo dalla Champions League. Per far sì che ciò accada devono avvenire due cose: una vittoria della Roma contro il Wolfsberger il 12 dicembre e contestualmente un pareggio o una sconfitta del Gladbach in casa contro il Basaksehir. Dunque Fonseca si ritrova a tifare per i turchi. Dovesse arrivare un pari nell’ultima gara all’Olimpico, alla Roma basterebbe comunque che l’Istanbul facesse lo stesso risultato per essere ai sedicesimi di Europa League. Ora, però, la testa va alle altre due trasferte nel giro di 8 giorni: prima il Verona al Bentegodi e poi l’Inter a San Siro. Altri due test che dovranno confermare le buone sensazioni avute da Fonseca dopo ieri. Già, perché era dal 2017 che la Roma non segava tre gol in una trasferta europea.