Roma, Raiola lavora per portare Kean: i dubbi sul carattere scacciati da Fonseca

Moise Kean è tra i principali pensieri di mercato della Roma e con la regia di Raiola potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Everton, club che non ha intenzione di confermarlo neanche dopo l'arrivo di Ancelotti. I dubbi sul carattere del giocatore rimangono molti, ma all'interno del club giallorosso sono in molti che pensano che Fonseca potrebbe essere in grado di riportarlo sulla retta via rilanciando il suo talento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.