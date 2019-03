© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio è uno di quei giocatori che Claudio Ranieri punta a recuperare il prima possibile. Queste le parole del tecnico testaccino: "Fazio è uno dei pezzi da novanta da recuperare, ci sta che una parte di campionato possa avere un momento no, ma è un giocatore molto importante. E' un difensore intelligente che sa leggere l'azione e sono certo che possa far bene con me".