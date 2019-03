© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è la pista Maurizio Sarri per la Roma che verrà, in quanto l'ex tecnico del Napoli saluterà il Chelsea nelle prossime settimane. Il Messaggero fa sapere che l'ex Empoli è già stato pre-allertato, nonostante sia stato chiamato anche dalla Fiorentina. Sarri a Napoli avrebbe voluto Manolas, Dzeko ed El Shaarawy, con i primi due non certi di restare ancora a Trigoria. La Roma, intanto, valuta anche la pista Gasperini: l'Atalanta sarebbe disposta a liberarlo in caso di una chiamata giallorossa, ma l'allenatore potrebbe decidere di restare a Bergamo in caso di Europa League. Intanto ha recentemente ammesso a chi lo ha avvicinato in privato - si legge sul quotidiano in edicola - di essere tentato dall'avventura nella Capitale, dove troverebbe giovani da migliorare e e big da rivalutare.