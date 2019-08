Roma, se Higuain non si convince Dzeko rimarrà fino a scadenza

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra la Roma e Gonzalo Higuain e conferma che il Pipita, in questo momento, è fermo sulle sue posizioni: vuole restare alla Juventus e non prende in considerazione altre ipotesi. Una posizione che può far saltare la trattativa con la Juventus, con cui il club giallorosso ha già un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Dovesse essere fumata nera per il Pipita, il club giallorosso a quel punto sarebbe disposto a sua volta a forzare la mano con Edin Dzeko e a portarlo a scadenza di contratto. Nonostante l'accordo tra il bosniaco e l'Inter, la Roma non può farlo partire senza sostituto e quindi in questo momento non è disposta a chiudere.