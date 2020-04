Roma, secondo round per Pedro ma occhio alla concorrenza di Xavi

vedi letture

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino Pedro che a giugno si svincolerà dal Chelsea alla fine del proprio contratto. I giallorossi avevano già tentato il blitz a gennaio per ottenere il suo cartellino, però senza successo anche a causa delle richieste dei Blues. Ora che si libererà a parametro zero, Petrachi è pronto a tornare alla carica, anche se i 5 milioni guadagnati a Londra sono troppi per le casse romaniste, soprattutto considerando che le perdite del club alla chiusura del bilancio potrebbero ammontare addirittura a 140 milioni di euro. La Roma ci proverà ma dovrà guardarsi le spalle anche da diverse altre pretendenti, come per esempio l'Al Sadd dell'amico Xavi, che non ha problemi di ingaggio ma che ovviamente segnerebbe la fine della carriera da calciatore dell'attaccante di Tenerife.