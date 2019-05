© foto di Federico Gaetano

Detto dello stop nella trattativa fra la Roma e Stephan El Shaarawy per il rinnovo del contratto del giocatore, per il Corriere dello Sport non è da escludere una cessione del Faraone nelle prossime settimane. Il contratto in scadenza nel 2020 infatti, se non dovesse arrivare il rinnovo, obbligherà la Roma a valutare il futuro di quello che a detta di molti è stato il migliore della stagione giallorossa.

Le ipotesi - La Roma dalla cessione del suo cartellino potrebbe incassare una cifra compresa fra i 15 ed i 20 milioni di euro, con alcune squadre di Premier che potrebbero approfittare dell'occasione. Il Faraone tuttavia preferirebbe restare in Italia per giocarsi al meglio le sue chance per l'Europeo del prossimo anno: la Juventus potrebbe essere un'idea, soprattutto nel caso in cui possano nascere sbocchi per uno scambio col portiere Mattia Perin. Da escludere un ritorno al Milan, mentre in ballo ci sarebbero anche Inter e Napoli.