Roma, settimana di fuoco con l’addio più triste

© foto di Federico Gaetano

Comunque vada sarà una svolta. La settimana della Roma verrà introdotta dalla notizia più lacerante per chiunque abbia a cuore le sorti del club capitolino: l’addio di Francesco Totti al club della sua vita. Un distacco che verrà motivato in conferenza stampa dal diretto interessato, e che dovrà portare la società alla costruzione di un progetto di rinascita basato sulle convinzioni di Paulo Fonseca: architetto al quale la Roma ha di fatto affidato la sua ristrutturazione. Le esigenze tecniche non sono un mistero, così come alcuni degli interpreti individuati nell’ottica di soddisfarle. E così per la porta l’obiettivo difficile ma ancora presente resta Pau Lopez, mentre per la corsia di sinistra il sogno è rappresentato dal pupillo di Fonseca Ismaily. Da gestire ci sarà poi la ricerca di un sostituto di Nzonzi, fuori dal progetto tecnico futuro, e di un centravanti che prenda il posto di Dzeko destinato all’Inter. Senza tralasciare le sirene che coinvolgono Manolas, appetibile in virtù di una clausola tutt’altro che blindata. Insomma, una settimana di fuoco, che inizia con il momento più duro.