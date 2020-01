© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma prova a stringere per Gonzalo Villar. Secondo quanto riporta Plaza Deportivo, la situazione del centrocampista spagnolo sarebbe però piuttosto complicata in questo momento: i giallorossi hanno offerto all'Elche 5 milioni di euro, ma il Valencia vanta un diritto di recompra sul classe '98 e pure una percentuale sulla rivendita pari all'80%. Qualora i pipistrelli decidessero così di non riprendersi il giocatore, l'offerta del club italiano porterebbe dunque 4 milioni nelle casse del club di Lim e 1 in quelle del club di seconda divisione. L'Elche ha dato il suo ok, il Valencia riflette, la Roma è pronta a chiudere.