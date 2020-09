Roma, si temporeggia per Karsdorp al Genoa: a Verona potrebbe servire

Rick Karsdorp a un passo dal Genoa, ma la Roma temporeggia. Come riportato da Gazzetta.it, la cessione del terzino olandese al club ligure è in dirittura d'arrivo (un milione per il prestito più 7 per il diritto di riscatto). Ma la Roma temporeggia perché Karsdorp potrebbe essere necessario per Verona, visto che a Trigoria ancora non sanno quando tornerà a disposizione Bruno Peres (in attesa del secondo tampone). Inoltre la Roma vuole l'obbligo e non il diritto di riscatto.